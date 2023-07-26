Военное обозрение

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Подразделения первой танковой армии уничтожили взвод ВСУ на Купянском направлении

Подразделения первой танковой армии уничтожили взвод ВСУ на Купянском направлении

Уже более полутора месяцев украинские военные идут в так называемое контрнаступление, однако каких-либо существенных подвижек по всей линии фронта не заметно.

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