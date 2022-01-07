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Эвасон о травме Капризова: «Абсолютно ненужный силовой прием, Фредерик решил добить его. НХЛ лишилась отличного игрока»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о травме нападающего Кирилла Капризова, которую россиянин получил после силового приема форварда «Бостона» Трента Фредерика.

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