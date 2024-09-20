СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Крым является исторически и по праву российской территорией, а вот Польше стоит отдать принадлежавшие некогда Германии земли под мандат ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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