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Поттер о критике: «Я в «Челси» 4 месяца, 5-6 недель мы потеряли из-за сборных. Пеп был в «Сити» год, прежде чем они что-то выиграли»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику своей работы.  «Владельцы – миллиардеры, так что они довольно умны.

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