На форуме "Технопром-2026" Михаил Хвостов, замдиректора института медицины НГУ, рекомендовал употреблять не более 200-300 г кабачков в день.
Хвостов сообщил о норме потребления кабачка для здоровья
Комментарии
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Sema
Не знал о такой особенности кабачков, что ими можно злоупотребить. Наверняка есть люди, которые очень любят кабачки, но всё же сомневаюсь, что с таким количеством, которые написаны в статье, кто-то справится. Наша Земля богата различными плодами, поэтому питаться одними кабачками не обязательно. Бог позаботился о потребностях людей. В Слове Бога говорится: «И тогда Бог сказал: "Да растут на земле трава, злаки и фруктовые деревья. Фруктовые деревья будут приносить плоды с семенами, и каждое растение будет производить собственные семена согласно тому, какое это растение. Да будут эти растения на земле". И стало так». Бытие, 1 глава — Библия — Современный перевод WBTC.
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