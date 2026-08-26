Хвостов сообщил о норме потребления кабачка для здоровья

Sema

Не знал о такой особенности кабачков, что ими можно злоупотребить. Наверняка есть люди, которые очень любят кабачки, но всё же сомневаюсь, что с таким количеством, которые написаны в статье, кто-то справится. Наша Земля богата различными плодами, поэтому питаться одними кабачками не обязательно. Бог позаботился о потребностях людей. В Слове Бога говорится: «И тогда Бог сказал: "Да растут на земле трава, злаки и фруктовые деревья. Фруктовые деревья будут приносить плоды с семенами, и каждое растение будет производить собственные семена согласно тому, какое это растение. Да будут эти растения на земле". И стало так». Бытие, 1 глава — Библия — Современный перевод WBTC.