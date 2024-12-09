Рост цен на ДМС в 2025 году приведет к покрытию им меньшего набора рисков

В следующем году темпы роста цен на корпоративные полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) могут оказаться максимальными за последние четыре года, следует из опроса «Коммерсанта» страховых брокеров.
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