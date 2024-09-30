Рим предателям не платит

В начале перестройки многие либералы публично хвастались своим участием в развале СССР. В одной телевизионной передаче Познер рассказал, что когда он начал работать на радио, ему предложили вступить в Компартию. За советом Познер обратился к писателю Самуилу Маршаку. Тот ему ответил : "Хочешь бороться с Компартией - вступай в нее!"

Александр Ляшенко

Из пустого в порожнее, автор если взялся писать о перебежщиках-приспособленцах,вроде бы задал два вопроса а так и надо было долбить в тему, не жевать.Вроде бы, задал два вопроса, а по сути мямлишь один, и то не понять, ты, что им завидуешь.что так осторожно?Да не собираются они никому в глаза, смотреть, им то это зачем?