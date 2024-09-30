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Рим предателям не платит

Рим предателям не платит

С началом специальной военной операции, сразу стало заметно, как многие из тех, кого привыкли считать "совестью нации" — представителей творческой интеллигенции — поспешили покинуть Россию.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В начале перестройки многие либералы публично хвастались своим участием в развале СССР. В одной телевизионной передаче Познер рассказал, что когда он начал работать на радио, ему предложили вступить в Компартию. За советом Познер обратился к писателю Самуилу Маршаку. Тот ему ответил : &quot;Хочешь бороться с Компартией - вступай в нее!&quot;
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2 час.
Виктор Минин
Материал так себе...
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2 час.
Александр Ляшенко
Из пустого в порожнее, автор если взялся писать о перебежщиках-приспособленцах,вроде бы задал два вопроса а  так и надо было долбить в тему, не жевать.Вроде бы, задал два вопроса, а по сути мямлишь один, и то не понять, ты, что им завидуешь.что так осторожно?Да не собираются они никому в глаза, смотреть, им то это зачем?
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1 час.

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