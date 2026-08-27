В Польше назвали украинца в польском правительстве «слабым местом»

Заявление о том, что лица украинской национальности не должны входить в состав польского правительства и его администрации, сделал один из лидеров правой партии «Конфедерация» Славомир Менцен, сообщает 27 августа портал Kresy.
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