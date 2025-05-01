Крупнейшие соревнования по художественной гимнастике стартовали в Барнауле. Фоторепортаж

Красивый спортивный фестиваль проходит в спортивном центре "Эланс" с 30 апреля по 4 мая Открытие соревнований по художественной гимнастики "Динамо – детям России", посвященных 80-летию Великой Победы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
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