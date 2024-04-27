Байден заявил о готовности к предвыборным дебатам с Трампом

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Джо Байден заявил, что не против провести предвыборные дебаты со своим политическим оппонентом на предстоящих в ноябре президентских выборах 77-летним Дональдом Трампом.
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