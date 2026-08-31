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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Крупную партию наркотиков обнаружила полиция в квартире на Берзарина

Сотрудники ОНК УВД по СЗАО совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали 34-летнего жителя Тверской области, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

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