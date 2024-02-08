Премьер Нетаньяху: Израиль победит ХАМАС через несколько месяцев

Израиль победит палестинское исламистское движение ХАМАС через несколько месяцев. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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