БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гробы с телами солдат НАТО из Украины в планы Европы не входят

Гробы с телами солдат НАТО из Украины в планы Европы не входят

Грегор Шпицен: ЕС ожидал решения Путина о мобилизации, но все равно дергается Ирина Гусева Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Григор Шпицен Президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации на Донбассе и ходе специальной военной операции по его освобождения от неонацистского режима, а также сообщил о подписании указа о частичной мобилизации «для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».

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