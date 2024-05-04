Губернатор Подмосковья Воробьев навестил детей в семейном центре «Дмитровский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанников семейного центра «Дмитровский». Там живут 124 человека в возрасте от четырех до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии