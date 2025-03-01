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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики EVE Online признали свои недавние косяки, извинились и похвастали, ...

Разработчики EVE Online признали свои недавние косяки, извинились и похвастали, ...

Разработчики EVE Online признали свои недавние косяки, извинились и похвастали, что продали все билеты на EVE Fanfest 2025Согласно заявлениям CCP Games, после обновления Equinox добыча полезных ископаемых в EVE Online столкнулась с трудностями, что вызвало недовольство игроков.

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