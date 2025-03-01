Разработчики EVE Online признали свои недавние косяки, извинились и похвастали, что продали все билеты на EVE Fanfest 2025Согласно заявлениям CCP Games, после обновления Equinox добыча полезных ископаемых в EVE Online столкнулась с трудностями, что вызвало недовольство игроков.