Литовские пограничники получат тяжелое вооружение

Пограничное ведомство Литвы в текущем году получат тяжелое вооружение стоимостью около €3 млн. Об этом в субботу, 27 июля, в ходе общения с представителями СМИ рассказал глава Министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас.
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