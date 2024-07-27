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Литовские пограничники получат тяжелое вооружение

Литовские пограничники получат тяжелое вооружение

Пограничное ведомство Литвы в текущем году получат тяжелое вооружение стоимостью около €3 млн. Об этом в субботу, 27 июля, в ходе общения с представителями СМИ рассказал глава Министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

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