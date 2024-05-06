В Балашихе хирурги удалили пенсионерке опухоль весом более 17 кг

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили 74-летней пациентке опухоль, занимавшую всю брюшную полость, рассказал заведующий отделением онкогинекологии № 5 Алексей Дзасохов в беседе с NEWS.
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