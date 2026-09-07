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Обломки БПЛА повредили промышленные объекты в Закамской зоне Татарстана

Обломки БПЛА повредили промышленные объекты в Закамской зоне Татарстана

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.

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