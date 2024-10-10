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Где смотреть бой Ребецки – Оролбай на UFC 308, во сколько начало прямой трансляции 26 октября

Где смотреть бой Ребецки – Оролбай на UFC 308, во сколько начало прямой трансляции 26 октября

В субботу, 26 октября 2024 года пройдет турнир по правилам ММА – UFC 308. В одном из событий турнира пройдет схватка в легкой весовой категории между Матеушем Ребецки и Мактыбеком Оролбаем.

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