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Царьград

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KPC продолжает экспорт нефти, несмотря на региональные риски

KPC продолжает экспорт нефти, несмотря на региональные риски

Шейх Наваф ас-Сабах из KPC заявил, что несмотря на сложные условия из-за конфликта, Кувейт сохраняет экспорт нефти, используя альтернативные маршруты.

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