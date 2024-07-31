Луис Мигель Рамис: «Для «Реала» трансфер Лапорта стал бы хорошим ходом. Ему всего 30, он отлично провел Евро-2024. Тогда у Мадрида было бы 4 роскошных центральных защитника»

«Были разговоры про Лапорта, и я думаю, что его трансфер стал бы хорошим ходом. Ему всего 30 лет, он отлично провел Евро-2024, и у «Реала» с ним стало бы четыре роскошных центральных защитника, два справа и два слева.
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