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Петербургский дневник

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Врач Стародубова: не рекомендуется употреблять более 200-250 грамм мандаринов в день

Врач Стародубова: не рекомендуется употреблять более 200-250 грамм мандаринов в день

Такое количество позволит получить максимальную пользу от фрукта Человеку не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день, поскольку он получит максимальную пользу и удовольствие от самого «новогоднего» фрукта, рассказал РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

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