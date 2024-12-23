Врач Стародубова: не рекомендуется употреблять более 200-250 грамм мандаринов в день

Такое количество позволит получить максимальную пользу от фрукта Человеку не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день, поскольку он получит максимальную пользу и удовольствие от самого «новогоднего» фрукта, рассказал РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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