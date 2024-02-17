Полиция Флориды пересела на отобранный у драгдилера Chevrolet Corvette

В автопарке американской полиции предостаточно экзотических моделей, причём бюджетные деньги на их покупку, как правило, не тратятся — в парк местных правоохранителей поступают конфискованные у преступников автомобили.
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