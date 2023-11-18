Морские кадеты из Санкт-Петербурга написали письма поддержки защитникам Отечества

Воспитанники морских кадетских классов, юнармейцы, нахимовцы и кронштадтские кадеты стараются оказать моральную поддержку своим старшим товарищам, ведущим борьбу против украинских националистов на Донбассе.
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