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Банк России вводит макропруденциальные надбавки для банков по облигациям секьюритизации потребительских кредитов

Банк России впервые ввел макропруденциальные надбавки в размере 250% к коэффициенту риска для банков, инвестирующих в облигации, обеспеченные денежными потоками от потребительских кредитов, включая автокредиты.

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