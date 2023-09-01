«Ведут разведку целей за считанные минуты»: в испанской прессе оценили машину управления артиллерийским огнём «Завет-Д»

Испанских военных журналистов, побывавших на выставке «Армия-2023», заинтересовала новая машина управления артиллерийским огнем «Завет-Д», выполненная на шасси бронеавтомобиля КамАЗ-4386 «Тайфун» 4х4.
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