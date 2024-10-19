Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Боев
    И не только кошки, но и собаки тоже. Вся командная дрессировка основана на сопоставлении звучании команд и необходим...SciRep: кошки мог...
  • наталья никифорова
    Ничтожество!!!! Шекспир таких вывел на чистую воду в своих произведениях. Вот уж действительно "из грязи в князи".Премьер Британии ...
  • Dash45
    а на кой хер он нужен?SHOT: певец Витас...

Глава МВД Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил вместо пива продавать на стадионах полезные напитки. При этом он также заявил, что в ведомстве "очень далеки от запретительных или разрешительных мер, тем более связанных с пивом".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх