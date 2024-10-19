Глава МВД Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил вместо пива продавать на стадионах полезные напитки. При этом он также заявил, что в ведомстве "очень далеки от запретительных или разрешительных мер, тем более связанных с пивом".
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