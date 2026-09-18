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Царьград

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Ростов выделит 8,9 млн рублей пострадавшим от атак дронов

Ростов выделит 8,9 млн рублей пострадавшим от атак дронов

На внеочередном заседании городской Думы Ростова утвердили корректировки бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов.

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