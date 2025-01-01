Похоже, наши бывшие европейские "партнёры"- мазохисты и получают от этого большое удовольствие

ТГ

Татьяна Гусева

ЕС сейчас мало, чем отличается от гитлеровской Германии. По крайней мере те, кто там стоят у власти. Они бы рады ввести в Россию войска, уничтожить русских, как нацию. И это даже без подсказок из США. Но, блин, страшновато им, мы теперь давно не такие, как в 1941-м. У нас теперь оружия - на всех них хватит не по одному разу. Поэтому, самое простое, что они могут сделать - это санкции. Задавить экономически. Чтоб мы тут взвыли, и пошли толпой на президента и правительство. Однако, они плохо знают русских. Не пойдём! Во времена ГКЧП не пошли, хотя, те знали, что делали, они пытались сохранить Советский Союз, а мы, дураки, этого тогда не поняли. И растерянно наблюдали по телевизору, как Ельцин давит их попытки, и думали, наверное, он прав. А теперь-то тем более! Поэтому, будем терпеть санкции и переориентироваться на восток.