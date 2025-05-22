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Агент Ямаля: «Ламин — единственный претендент на «Золотой мяч». Разрыв с остальными слишком велик»

Агент Ямаля: «Ламин — единственный претендент на «Золотой мяч». Разрыв с остальными слишком велик»

Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что его клиент является безоговорочным фаворитом на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/25.

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