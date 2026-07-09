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Международный союз биатлонистов решил сохранить действие «бана» для россиян, проигнорировав сигналы МОК

Международный союз биатлонистов решил сохранить действие «бана» для россиян, проигнорировав сигналы МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил неизменность своей позиции в отношении отстранения российских спортсменов, несмотря на смягчение общей риторики со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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