Международный союз биатлонистов решил сохранить действие «бана» для россиян, проигнорировав сигналы МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил неизменность своей позиции в отношении отстранения российских спортсменов, несмотря на смягчение общей риторики со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
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