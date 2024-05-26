Что готовит знакам Зодиака первый месяц лета

Рассказываем, что для нас готовит первый месяц лета. Первый летний месяц будет богат на астрологические события, а часто сменяющиеся друг друга аспекты между планетами будут интенсивно влиять на людей, провоцировать неожиданные повороты событий, развитие ситуаций станет происходить по новым, ранее не известным сценариям.