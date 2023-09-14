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Северокорейская ошибка Путина, которую теперь очень сложно исправить

Северокорейская ошибка Путина, которую теперь очень сложно исправить

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Главные упреки со стороны наших соросят, обычно направлены на то, что якобы патриотически настроенные авторы пишут про отсутствие ошибок у нашего президента.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Чернявский
А кто видел эти санкции? На них и чихнуть можно.))
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2 час.
vi vi
Ой, соросята! Как страшно?
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1 час.
US
Uri Strukow
Первое, если прадеды, деды, отцы были граждане Империи, то почему Вы считаете, что сын, родившийся после 91го другой? В Европу до сих пор едут из бывших колоний. Второе, были как-то в Рязани довольно грязные выборы губернатора. Шел едираст, коммунист и Шпак. Коммунист снялся после звонка НЕ ЗЮГАНОВА, а бывшего секретаря обкома партии. Осталось двое. И тут по городу появились плакаты с предложением Шпаку отправиться к сыну. Сын Шпака погиб в Чечне в 95м. Шпак выиграл выборы. Но потом поползли слухи, что эти плакаты расклеили не Морозовские, а Шпаковские. Это я к тому, если на заборе надпись, явно указывающая на одних, то возможно ее специально написали другие. Я ведь писал выше о том, что мигрантов специально используют, чтобы сеять ненависть и развалить СНГ. Вы знаете, что англосаксы активно работают сея ненависть к русским по всей России среди всех народов. Когда я говорю о развитии республик я имею ввиду не за счет России, а для формирования единого рынка. Зря Вы здесь в Союз камень кинули. Союз существовал всего 70 лет, а запад считал, что только на восстановление после 2й Мировой нам потребуется не менее ста лет. И смели Союз холуи и холопы, причем даже живы еще были те, кто родился при Царе. Это кстати, Вам про родившихся после 91го. Менталитет за одно поколение не меняется. Можно одурачить и зомбировать, как в Укрожопии, но не поменять менталитет всего народа.
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1 час.

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