Захарова: после убийств ВСУ мирных граждан разговаривать с Киевом не о чем

Разговаривать с киевским нацистским режимом, который убивает мирных граждан и создает угрозу ядерной безопасности, не о чем, отметила отмечено официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с публикацией The Washington Post.
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