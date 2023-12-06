Задержаны причастные к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения

Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками ФСБ и СК задержали лидера и других участников банды, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии