Задержаны причастные к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения

Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками ФСБ и СК задержали лидера и других участников банды, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.