ФАС предложила изменить правила возврата железнодорожных билетов

Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет «Парламентская газета», перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии