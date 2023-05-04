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Вполне возможно, учитывая, что название фигурирует в топонимах и гидронимах от Татарстана до Казахстана

Вполне возможно, учитывая, что название фигурирует в топонимах и гидронимах от Татарстана до Казахстана

﻿﻿Один из читателей канала (Сергей Ш.) в обзоре https://clck.ru/32AaPi поинтересовался Убинским озером и даже предположил, что этимология гидронима может быть связана с древним родом Уба.

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