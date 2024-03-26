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У Зиньковского за 2 года не было предложений из Сегунды и Нидерландов: «Сейчас россиянам тяжело уехать в Европу. Захарян уехал за счет возраста, Пиняев сможет, надеюсь»

– В 2022 году ты говорил: «Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Нидерланды, может, у меня будет. Но я не очень понимаю, зачем срываться в условную Бельгию».

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