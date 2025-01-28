Народный календарь отмечает Павлов день, когда между прочим опасаются колдунов — совпало с мировым календарем праздников.
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Народный календарь отмечает Павлов день, когда между прочим опасаются колдунов — совпало с мировым календарем праздников.