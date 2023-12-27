Мужчина застрелил бывшую жену после того, как суд запретил ему к ней приближаться

Убийство произошло на глазах 8-летней дочери погибшей Кадр из фильма «В постели с врагом»Резонансное убийство произошло на Гавайях — 38-летняя блогерка Тереза Качуэла была застрелена на парковке торгового центра прямо на глазах у собственной дочери.