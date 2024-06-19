Совкомбанк - Денежный кредит под залог автомобиля «Выгодный».

Информация о кредите:Полная стоимость кредита - 14,885% - 14,894%Процентная ставка - 14,9% годовых;Сумма - от 150 000 до 5 000 000 рублей;Срок кредита - от 12 месяцев до 5 лет; Преимущества оформления кредита в Совкомбанке:- Онлайн заявка;- Получение кредита день в день;- Кредит на карту или курьером;- Автомобиль остается у вас.