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В Тюмени разрешили купаться в 8 водоёмах

В Тюмени разрешили купаться в 8 водоёмах

Всем санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют 8 водоемов на территории Тюменской области. В этот список вошли: Акватория озера Верхнее Кривое (на базе отдыха «Верхний бор»); акватория безымянного пруда на 19 км Червишевского тракта (на территории санатория «Сибирь»); Безымянная акватория на 32 км Ирбитского тракта (территория Кулига парка); Акватория озера Андреевское на 21 км Ялуторовского тракта (лагерь «Витязь»); Акватория озера Нижнее Кривое (АНО ООЦСТ «Серебряный бор»); Еще одна акватория озера Андреевское (но уже на территории лагеря «Ребячья республика»); Акватория озера Полушинское (лагерь «Олимпийская Ребячка»); На каждой из этих точек есть туалеты и раздевалки, а также организован сбор мусора.

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