© Павел Бедняков/РИА Новости Актер Артем Быстров пришел на премьеру сказки «Морозко» вместе со своей 11-летней дочерью Марией, которая призналась, что отец не разрешает ей смотреть свои фильмы.
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