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Агроном из Новосибирска дала дачникам советы по высадке клубники

Агроном из Новосибирска дала дачникам советы по высадке клубники

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина дала дачникам советы по высадке клубники и обработке кустов. Она объяснила, что надо сделать в первую очередь в мае, чтобы получить летом хороший урожай садовой земляники или виктории, как её ещё называют.

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