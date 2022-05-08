Агроном из Новосибирска дала дачникам советы по высадке клубники

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина дала дачникам советы по высадке клубники и обработке кустов. Она объяснила, что надо сделать в первую очередь в мае, чтобы получить летом хороший урожай садовой земляники или виктории, как её ещё называют.
Агроном из Новосибирска Людмила Шубина дала дачникам советы по высадке клубники и обработке кустов. Она объяснила, что надо сделать в первую очередь в мае, чтобы получить летом хороший урожай садовой земляники или виктории, как её ещё называют.
Свежие комментарии