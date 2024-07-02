Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но русские поставили на место

«Решили навести свой порядок». Жесть в Подмосковье: мигранты хотели лишить головы русского ребенка В Красногорске два переселенца из стран Средней Азии, по сообщениям телеграмм-каналов, избили ребенка, а также грозились отрезать ему голову.
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