Театр абсурда
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Театр абсурда

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Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но русские поставили на место

Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но русские поставили на место

«Решили навести свой порядок». Жесть в Подмосковье: мигранты хотели лишить головы русского ребенка В Красногорске два переселенца из стран Средней Азии, по сообщениям телеграмм-каналов, избили ребенка, а также грозились отрезать ему голову.

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Комментарии
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виктор комягин
Ага...сколько брехать можно?
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21 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Полный позор нам россиянам.
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15 час.
Россиянин
Пора выгонять и отбирать паспорта. Они специально провоцируют Россию.
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13 час.

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