Приезжие в уличной одежде и обуви заходят в бассейн Москвы, но русские поставили на место

«Решили навести свой порядок». Жесть в Подмосковье: мигранты хотели лишить головы русского ребенка В Красногорске два переселенца из стран Средней Азии, по сообщениям телеграмм-каналов, избили ребенка, а также грозились отрезать ему голову.