Аэропорт Красноярска увеличил прибыль в 1,5 раза

Аэропорт Красноярска значительно улучшил свои показатели в прошлом году. По данным отчетности компании, в 2023 году Аэропорт Емельяново увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза, до 847,6 миллионов рублей.
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