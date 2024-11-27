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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Игра-викторина ´Здоровье-мое богатство´.

Игра-викторина ´Здоровье-мое богатство´.

в рамках образовательного подхода ´Равный обучает равного´25.11.2024 ГУО ´Средняя школа №23 г.Бобруйска´ в рамках образовательного подхода ´Равный обучает равного´ с целью популяризации занятий физической культурой, формирования навыков здорового образа жизни проведена игра-викторина ´Здоровье-мое богатство´ для учащихся начальных классов.

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