Нововоронежская АЭС во вторник работает штатно

Нововоронежская АЭС во вторник, 16 января, работает в штатном режиме. Ранее сегодня стало известно о том, что российские средства ПВО уничтожили пять и сбили в воздушном пространстве над Воронежской областью три украинских беспилотника.
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