Кексами с марихуаной угостил своих коллег строитель из Краснодарского края. Шесть человек госпитализированы с сильным отравлением немного расслабить коллег перед новогодними решил сотрудник компании, которая занимается строительством загородных коттеджей в Горячем Ключе.