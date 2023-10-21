Мужчина переписал квартиру на полицейских, вымогавших у него 1,5 миллиона рублей

В Ингушетии полиция вымогала у мужчины 1,5 млн руб., он переписал на них жилье В Ингушетии полицейские вымогали у мужчины полтора миллиона рублей и обещали возбудить в отношении него уголовное дело, если он не заплатит.
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